ضبط وإزالة مخالفات تحويل وحدة سكنية لمحل بالصف

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة الشكوي الواردة من أحد المواطنين بمركز ومدينة الصف والتي يتضرر فيها من قيام مالك الشقة الكائنة بالدور الأرضي بجوار سنترال الصف لقيامه بأعمال هدم وتكسير بالشقة القاطن بها بغرض تحويلها من النشاط السكني إلي النشاط التجاري بالمخالفة.

وعلي الفور وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مركز ومدينة الصف بسرعة إجراء المعاينة الميدانية للتأكد من صحة الشكوي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقد قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف بإزالة المخالفة وإلزام المخالف بإعادة بناء الحوائط ورد الشي لإصله وتم التحفظ علي الأدوات المستخدمة في المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تكرار ذلك مجددآ.