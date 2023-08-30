تشكيلات أجهزة قطاع الناشئين بالزمالك تنتظر موافقة اللجنة الجديدة

تحدث مصدر بنادي الزمالك، عن تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاعات الناشئين داخل النادي وذلك استعدادا للموسم الجديد.

وقال المصدر للبوابة نيوز اليوم الأربعاء، إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك نجح في إنهاء قائمة تضم التشكيلات وفقا لمعايير وخبرات كل مدرب واحتياجات كل فريق، وسيتم عرض القائمة على اللجنة التي تدير الزمالك برئاسة عماد البناني خلال ساعات لاعتمادها.

وفاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد ٢٠٠٣ بقيادة محمد حسن المدير الفني، اليوم وديا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في إطار المعسكر المغلق المقام حاليا في محافظة الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد.

وفي نفس السياق، تغلب فريق ٢٠٠٥ بقيادة محمد عبد الله المدير الفني، على الإسماعيلي وديا بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في إطار المعسكر المغلق المقام حاليا في محافظة الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد.

وأحرز أهداف الزمالك أنس وائل، كريم حامد، علي عبد المجيد، أيمن أمير عبد العزيز.

وحرص إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين، وأحمد حسام ميدو وجمال حمزة وحازم إمام القائمين على اللجنة الفنية لقطاعات الناشئين، على حضور المواجهات الودية لفرق ٢٠٠٣ و٢٠٠٥، ضمن معسكر الإعداد المقام حاليا في مدينة الإسماعيلية استعدادًا للموسم الجديد.