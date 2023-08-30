موعد أول 5 جولات للزمالك في دوري المحترفين لليد

واصل فريق يد الزمالك، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا لانطلاق دوري المحترفين يوم الجمعة المقبل، في مسابقة يدخلها الزمالك من أجل حصد اللقب لإسعاد جماهير النادي الأبيض .

ويبدأ فريق يد الزمالك المرحلة الأولي بالدوري بمواجهة المعادي يوم 1 سبتمبر المقبل على صالة الزمالك، ثم يواجه سموحة 5 سبتمبر على صالة سموحة، ثم يواجه أصحاب الجياد على صالة الزمالك يوم 8 سبتمبر، ثم يواجه الترسانة يوم 12 سبتمبر، ثم يواجه البنك الأهلي 15 سبتمبر على صالة الزمالك .

وينتظر يد الزمالك موسم صعب وشاق، حيث سيخوض مواجهة امام النور السعودي يوم 4 نوفمبر المقبل وذلك في بطولة السوبر المصري السعودي لكرة اليد والتي تقام لأول مرة وفقا لاتفاقية موقعة بين الاتحاد المصري والسعودي لكرة اليد، حيث يشارك الزمالك في البطولة بصفته بطلا للدوري .

كما ينتظر الزمالك لقاء السوبر المصري أمام الأهلي يوم 9 ديسمبر المقبل وذلك في دولة الإمارات، وفقا لاتفاقيات بين الاتحاد المصري والإماراتي لكرة اليد، ويقام لأول مرة سوبر مصري بين الزمالك والأهلي خارج مصر .

سيخوض الزمالك بطولة أفريقيا لليد والمقرر لها في الكونغو خلال الفترة من 28 سبتمبر إلي 7 أكتوبر المقبل .

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية برفقة فرق، بتروسبورت الكونغولي، ريد ستار الإيفواري، أدجيدجيا البنيني، نزيكو الكاميروني .

يقود الفريق الأبيض فنيًا كل من: أحمد رمضان مديرًا فنيًا وإيهاب محسن مدربًا مساعدًا وحمادة عبدالباري مديرًا للفريق ومحمد أشرف طبيبًا وأحمد صلاح مدربًا للأحمال وعادل إمام مديرًا إداريًا ومحمد سامي إداريًا.