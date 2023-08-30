كأس مصرف أبوظبي.. موسيماني يعلن تشكيل الوحدة وإنييستا أساسي مع الإمارات

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الوحدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الإمارات، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات جولة الذهاب للدور الأول من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الإماراتي.

ويستضيف فريق الوحدة على ملعبه باستاد آل نهيان، نظيره الإمارات، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء.

بدأ الوحدة بقيادة موسيماني، الموسم الجديد 2023-2024، ببطولة الدوري الإماراتي (دوري أدنوك للمحترفين)، بخسارة في الجولة الافتتاحية من البطائح بنتئجة 1-2، ثم تغلب على الجزيرة بنفس النتيجة.

ويسعى الوحدة إلى استغلال صحوته بفوزه بالديربي على حساب الجزيرة، وتحقيق نتيجة تساعده على حسم التأهل لربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الإماراتي، دون انتظار مباراة الإياب التي تقام 14 سبتمبر المقبل.

ويقود هجوم العنابي، البرازيلي جواو بيدرو، بمعاونة لاعب خط الوسط الأرجنتيني كريستيان جوانكا الذي يظهر مع الفريق محليًا لأول مرة، فيما يجلس السوري عمر خربين على مقاعد الاحتياط، بعدما غاب عن مباراة الجزيرة لتعرضه لوعكة صحية.

وفي الجهة الأخرى، يتواجد المخضرم الإسباني أندريس إنييستا، في التشكيل الأساسي لفريق الإمارات أمام الوحدة، وذلك بعد انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد رحلة طويلة مع برشلونة وفيسيل كوبي الياباني.

تشكيل الوحدة