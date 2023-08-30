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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرتبط الزمالك 2004 يهزم المعادي في دوري اليد

يد الزمالك
يد الزمالك
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فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 على  المعادي بنتيجة 22/32 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين .

وقدم لاعبو الزمالك أداءا قويا خلال شوطي اللقاء، إذ انهى الأبيض الشوط الأول لصالحه بنتيجة 19 - 8 ، قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة 32 - 22 .

من المنتظر أن يواجه الفريق الأبيض سموحة يوم الأربعاء المقبل على صالة الأخير بالإسكندرية في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من: أسامة الحلواني مديراً فنياً وحسين عثمان مدرباً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي والسيد سامي مدرباً للأحمال وعادل أبو قريش اخصائيا للعلاج الطبيعي وحسام عصمت مديراً إدارياً وأحمد فوزي إداريا.

كرة اليد بنادي الزمالك دوري المحترفين المعادى سموحة