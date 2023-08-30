ads
الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة منتخب الجمباز الفني تصل بوخارست للمشاركة في بطولة رومانيا الدولية

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يشارك المنتخب المصري لرجال الجمباز الفني في بطولة رومانيا الدولية المقرر إقامتها بالعاصمة الرومانية "بوخارست" خلال الفترة من 1 حتى 3 سبتمبر المقبل وذلك استعدادا لبطولة العالم.

ووصلت بعثة الفراعنة إلى رومانيا منذ قليل استعدادًا لخوض البطولة الدولية التي يشارك بها العديد من اللاعبين المميزين على مستوى العالم.

ويمثل أبناء النيل في هذه البطولة كلًا من: "علي زهران - أحمد المراغي - عمر العربي - أحمد عبد الرحمن - محمد منتصر عفيفي - زياد خاطر".

ويقود المنتخب فنيًا جمال مطر المدير الفني، وعرفات أحمد المدرب العام والخبير يڤجيني كوزين، ويترأس البعثة الدكتور محمد علي، كما يشارك شريف جودت كحكم مرافق.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، أن المنتخب المصري يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.
وأضاف أمين ان منتخب الجمباز الفني رجال يسير بخطي ثابتة لاعتلاء منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي أعلى مستوى.

منتخب الجمباز الفني بطولة رومانيا الدولية بوخارست بطولة العالم حمد محمدي