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الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 30-8-2023

سعر الدولار
سعر الدولار
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واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه مساء تعاملات اليوم الأربعاء 30-8-2023، وسط مساعي من الحكومة لتوفير الدولار اللازم لضمان تدبير الاحتياجات الأساسية للسوق المحلي وسداد الإلتزامات المقررة،  وسجل  الدولار في البنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك المركزي

 

البنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

 

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر:

 

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

 

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

 

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

 

سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

 

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

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