إسماعيل يوسف: معسكرات فرق قطاع الناشئين بالزمالك تسير بشكل مميز

تحدث إسماعيل يوسف تيجانا رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن معسكرات فرق القطاع التي تقام في الفترة الحالية بالإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن المعسكر المغلق لفرق ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥، يسير بشكل مميز .

وتابع: “قمنا بتوفير كل سبل الراحة و الهدوء للفرق حتي تكون على أتم جاهزية للموسم الجديد بشكل بدني وفني مميز”.

يذكر أن باقي فرق قطاع الناشئين بالزمالك ستنتظم في معسكرات مغلقة تباعًا عقب انتهاء معسكرات 2003 و 2005 بالإسماعيلية .

ويتابع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة المدرب أوسوريو نتائج ومباريات فرق الناشئين بالنادي من أجل تصعيد العناصر المميزة للتدريب مع الفريق الأول .