استعدادًا للموسم الجديد.. فريقا الزمالك 2003 و2005 ينتصران على الإسماعيلي وديًا

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد ٢٠٠٣ بقيادة محمد حسن المدير الفني، وديا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في إطار المعسكر المغلق المقام حاليا في محافظة الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد .

وفي نفس السياق، تغلب فريق ٢٠٠٥ بقيادة محمد عبد الله المدير الفني، على الإسماعيلي وديا بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في إطار المعسكر المغلق المقام حاليا في محافظة الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد.

وأحرز أهداف الزمالك أنس وائل، كريم حامد، علي عبد المجيد، أيمن أمير عبد العزيز.

وحرص إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين، وأحمد حسام ميدو وجمال حمزة و حازم إمام القائمين على اللجنة الفنية لقطاعات الناشئين، على حضور المواجهات الودية لفرق ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥، ضمن معسكر الإعداد المقام حاليا في مدينة الإسماعيلية استعدادًا للموسم الجديد.