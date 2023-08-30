بالصور.. احتفالية فنية وغنائية لاكتشاف مواهب شطورة بمحافظة سوهاج

أقام بيت ثقافة شطورة التابع لفرع ثقافة سوهاج احتفالية أمس الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس، ضمن مبادرة ١٠٠٠ مبدع ببيت ثقافة شطوره بحضور الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، والكاتب الصحفى ضياء دندش مدير تحرير الجمهورية والكاتب الصحفى اشرف ابو الريش مدير تحرير جريدة روزاليوسف، وجلال أبو الدهب مدير عام فرع ثقافة سوهاج ، بسمة عسكر مديرة البيت،

بدأت الاحتفالية بإفتتاح معرض فني متنوع، يتضمن معرض للحرف اليدوية وأعمال هاند ميد للفنانة احلام حلمي علي ، حنان حلمى علي، ومعرض للملابس لناجحه جحا، ياسمين سليمان محمد، نجوى سليمان محمد، كريمه صابر على، ومعرض للحرف اليدوية "نحت"واشغال يدويه بعجينة السيراميك قدمه محمد علي عبد الراضي، بجانب معرض رسم للكبار للفنان اسلام ابو سليمان، فيروز رفعت على،ندى عاشور يوسف، شيماء احمد علي ،نورهان ماهر الديب علي، و أيضا معرض رسم للاطفال لأعمال الطفل الموهبه زياد محمود محمد مهني ،وفريده وجيه حسن السيد، أحمد صابر محمود محمد ، بإلإضافة لمعرض خياطه وباترون قدمه احمد هانى عسكر،

كما قدمت الفرقة كوكتيل من الأغانى منها اغنية "مرحب مرحب "غناء جماعى لفريق كورال شطوره تحت الانشاء ثم اغنية "مصر يا ام الدنيا" لاطفال منه احمد، نوران محمد، وزياد محمود، أغنية "توت توت "اغنيه اطفال فردى، نوران على ثم عزف فردى على البيانو لإياد محمود مقبول ،أغنية بلغة الإشارة لرحمه على عبدالعال ، وأغنية "لأجل النبي"للموهبة منه الله احمد رشاد، القاء شعر للموهبه شيماء علي السيد، ثم القاء شعر للموهبه أحمد صابر ،ثم القاء شعر لفيروز رفعت على

وقدم الكاتب الصحفى اشرف أبو الريش مدير تحرير روزاليوسف الشكر والتقدير للقائمين على إقامة هذه الفعاليات لإكتشاف مواهب متنوعه بقرى ونجوع المحافظات، وخاصة في صعيد مصر الغني بالمواهب والعباقرة من الاطفال والشباب مشيرا الي أن محافظات الصعيد تستحق ان تكون في دائرة الاهتمام بناءا على توجه الدولة والقيادة السياسية في عصر الجمهورية الجديدة وبعد سنوات طويلة ماضية تعرض فيها الصعيد للاهمال والتهميش.

وقال محمد علي موسي رئيس جمعية اولاد موسى بشطوره والذي شكر بيت ثقافة شطوره علي الجهد المبذول لاكتشاف هذه المواهب مقدما الشكر لزيارة رئيس الإقليم لشطوره ومعه وفد من الصحفيين المهتمين بصعيد مصر.

كما أثنى الكاتب محمد نبيل رئيس الإقليم على المواهب الموجودة بشطوره وضرورة تنمية هذه المواهب ليصبحوا جيل المستقبل القادر على حماية وطنه حيث شكر جميع المواهب الموجودة بشطوره والأدباء والشعراء بشطوره كلا بإسمه.

IMG-20230830-WA0010

IMG-20230830-WA0008