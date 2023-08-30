"تنفيذي الشرقية" يناقش الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2023 / 2024

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بسرعة البدء في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023 / 2024 والاستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

وجاء ذلك اليوم، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية وممثلين عن إدارتي الحماية المدنية والمرور وممثل مكتب المستشار العسكري ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ومن جانبه، استعرض محمد العزوني مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 م بلغت 849 مليونا و889 ألف جنيه خزانه عامة بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح اجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 999 مليونا و889 ألف جنيه؛ ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح للمشروعات للاستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة الجديدة وتحقيق حياة افضل للمواطنين.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.