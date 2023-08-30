محافظ القليوبية يترأس الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي

ترأس عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات المهمة والمشروعات الجاري تنفيذها.

ووجه محافظ القليوبية وكيل وزارة التموين بضرورة التأكيد على مراجعة توافر السلع الأساسية بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة، والتأكيد على تكثيف الحملات الرقابية وضبط الأسعار على المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والدواجن ومتابعة تنفيذ الأسواق ومنافذ البيع المتحركة والثابتة داخل المراكز والمُدن والأحياء لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مع مراعاة الجودة المطلوبة في جميع السلع، كما تم التوجيه بسرعة إقامة شوادر ومعارض «أهلاً مدارس» لتوفير كافة مُستلزمات المدارس بأسعار مُخفضه لرفع العناء عن كاهل المواطنين، مع ضرورة استمرار تقديم تقرير شامل حول جهود المديرية في توفير السلع والمواد الغذائية وكذلك جهود مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

وفي سياق مُتصل وجه "المحافظ" وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الإنتهاء من رفع كفاءة وصيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، والتأكيد على سلامة وكفاءة الأبواب والنوافذ ولمبات الإضاءة وأسلاك الكهرباء المكشوفة والبوابات الحديدية، والتأكد من سلامة زجاج النوافذ، والإنتهاء من أعمال النجارة والسباكة وعزل تام لأماكن الصيانة أوالبناء عن الأماكن المتواجد بها الطلبة والطالبات، والتأكيد على ضرورة انضباط العملية التعليمية داخل المدارس، مُشدداً على ضرورة متابعة أعمال النظافة العامة داخل المدارس وخارجها وزيادة التشجير والمساحات الخضراء داخل المدارس لتهيئة الجو المُلائم للطلاب.

كما وجه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بضرورة التواصل والتلاحُم مع المواطنين وعقد لقاءات جماهيرية والمتابعة الميدانية والتواجد بالشارع لحل المشكلات لخدمة المواطن والإرتقاء بمنظومة العمل والاهتمام بشكاوى الأهالي والعمل على حلها فورا.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالعمل على رفع الإشغالات والقمامة حول أسوار المدارس والمستشفيات والهيئات الحكومية والطُرق العامة والميادين، والتأكيد على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالف أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية وإزالتها في مهدها، مع اعتبار ذلك مسئولية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه

ووجه أيضاً بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية وشرطة المرافق لرفع درجات الإستعدادات والإهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالمدارس وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والإهتمام بالحدائق العامة وتجميلها والتأكيد على إجراءات السلامة بها.

وخلال الإجتماع وجه "المحافظ" بضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية، ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر، وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام.