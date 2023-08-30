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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم الوادي يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بالإدارات

جانب من لجنة المقابلات
جانب من لجنة المقابلات
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ترأس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء،   لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين  لشغل الوظائف الإشرافية  بالإدارات التعليمية طبقا للإعلان  رقم (3 ) لسنة 2023، المتقدمين لوظيفة ( مدير / وكيل إدارة تعليمية).

وجاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة:  الدكتور  محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، سعيد سعيد تهامي مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة، مصطفي محمد علي  نقيب المعلمين، الدكتورة ابتسام  تمساح  كلية التربية بالوادى الجديد، بالإضافة للجنة المساعدة من الشئون القانونية وشئون العاملين والتنسيق.

وأوضح سيد عطية وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم عقد  اختبارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية قبل المقابلات الشخصية بمعمل الحاسب الآلي بالمديرية.

وأشار  إلى تحقيق مبدأ  تكافؤ الفرص والشفافية  لإختيار  الكوادر المتميزة  القادرة على العطاء والتفاني فى العمل لتطويره والإرتقاء به، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

الإدارات التعليمية التربية والتعليم التعليم بالوادى الجديد التعليم الفنى