مدير تعليم القاهرة يفتتح "أهلا مدرستي" ويؤكد: تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور هدفنا

افتتح أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، يرافقه الدكتور هانى فايز مدير إدارة المدرسة المنتجة بالمديرية، اليوم الأربعاء، معرض "أهلًا مدرستي" بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة؛ لتوفير المستلزمات المدرسية والمكتبية بأسعار مخفضة.

وعقب الافتتاح، تفقد "موسى" أقسام المعرض والتى تشمل على كافة المستلزمات المدرسية والأدوات الكتابية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة بالإضافة إلى توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة المستلزمات الغذائية، كذلك المصنوعات الجلدية والملابس والزى المدرسى والمفروشات والهدايا والعطور والاكسسوارات والتوابل والصابون السائل والمطهرات، بأسعار مخفضة تناسب الجميع وتلبى احتياجاتهم.

وأكد “وكيل أول الوزارة” أن الهدف الأساسي من المعرض هو عرض منتجات المدارس والتي قام بتصنيعها التلاميذ وكذلك التخفيف عن كاهل أولياء الأمور بعرض جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تناسب كافة المستويات فضلا عن تنمية مهارات طلاب المدارس.

وأشاد "مدير المديرية" بالمنتجات المعروضة من حيث الجودة والتنوع وانخفاض الأسعار وقدم كل الشكر والتقدير لإدارة المدرسة المنتجة وأبناؤه الطلبة والمعلمين بالإدارات التعليمية

متمنيًا مزيدًا من التوفيق والنجاح والإبداع والتميز.

وتهدف المدرسة المنتجة إلى خلق قادر على الإبداع والإبتكار كذلك الاعتماد على النفس.

وجاء ذلك، تحت إشراف ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، والدكتور هانى فايز مدير إدارة المدرسة المنتجة وفريق العمل بمديرية التربية والتعليم.