"علوم بني سويف" تطلق مبادرة "إعداد الطالب الباحث وبناء الجمهورية الجديدة"

أطلقت كلية العلوم جامعة بني سويف، مبادرة مجانية بعنوان "إعداد الطالب الباحث وبناء الجمهورية الجديدة"، لطلاب كلية العلوم جامعة بني سويف والأهلية وباقي طلاب القطاع العلمي والطبي في المرحلة الثانية وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ولإكساب الطلاب مهارات البحث العلمي في مرحلة البكالوريوس.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المبادرة تستهدف تنمية مهارات الطلاب في استخدام الطرق والأساليب العلمية في إعداد الدراسات والبحوث، وتعزيز استخدام المنهج البحثي في حل المشكلات واتخاذ القرارات، وتدريب الطلاب على كيفية تجميع البيانات بطريقة علمية بالإضافة إلى طرق تحليلها، وكيفية استخلاص النتائج ووضع الاقتراحات والتوصيات، فضلاُ عن كيفية صياغة الأسئلة البحثية والمشاركة في إعداد ورقة بحثية.

وأشار الدكتور حمادة محمد محمود عميد الكلية إلى أن المبادرة تضم ثلاثة مراحل تستهدف المرحلة الأولي تعليم أساسيات البحث العلمي وتتطرق المرحلة الثانية إلى كيفية المشاركة في مجموعات والاستفادة من خبرات الكتابة مع الأخرين، بينما تستهدف المرحلة الثالثة كيفية الأبحاث العلمية علي أرض الواقع من خلال التدريب على ريادة الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن لينك التقديم هو:

https://forms.gle/bZ9Fj5CbAfCsWEB87