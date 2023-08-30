بعد تكليفه.. محافظ دمياط تستقبل رئيس الجامعة الجديد

التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مع الدكتور حمدان ربيع المتولى القائم بأعمال رئيس جامعة دمياط؛ إذ استهلت "المحافظ" اللقاء بالترحيب برئيس الجامعة وتهنئته بتوليه مهام عمله الجديد، معربة عن أصدق أمنياتها له بدوام التوفيق والسداد.

فيما تناول اللقاء، بحث عدد من ملفات التعاون المشترك، وآليات مد جسور التواصل بين الجانبين ، حيث أكدت “محافظ دمياط” أن جامعة دمياط صرح علمى ضخم، وتتطلع المحافظة للاستفادة من الخبرات والإمكانات التى تمتلكها بالمجالات المختلفة لخدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

ومن جانبه، أشار الدكتور حمدان إلى أن الجامعة على استعداد تام للتعاون مع المحافظة بما يساهم فى دعم ملفات العمل وخدمة أبناء دمياط.

كما استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وذلك لتقديم التهنئة الدكتور حمدان ربيع متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله بجامعة دمياط.

كما بحثا آفاق التعاون المشترك بين مدرية التربية والتعليم بدمياط والجامعة، والوقوف على أهم المشاريع المقدمة لمؤسسات التعليم العالي، والوقوف على الجهود المقدمة من المؤسسات المختلفة لتطوير قطاع التعليم، كما اتفقا على استمرار اللقاءات بين الجامعة ووكيل وزارة التربية والتعليم بما يخدم المسيرة التعليمية بمحافظة دمياط.

واستقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، العميد مهندس هيثم عبده عبد السميع المستشار العسكرى لمحافظة دمياط، بحضور الرائد محمود علام مساعد المستشار العسكرى للمحافظة، والعقيد فتحى نجيب مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وخلال اللقاء، قدم المستشار العسكري التهنئة الدكتور حمدان ربيع للقيام بعمل رئيس جامعة دمياط ، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله بجامعة دمياط.

من جانبه، أعرب الدكتور حمدان ربيع القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي تكشف عن عمق التواصل بين الجامعة ومؤسسات الدولة المختلفة.