بطريركية الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد "رقاد والدة الإله" بالقدس

إحتفلت البطريركية الأورشليمية للروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، بعيد "رقاد والدة الإله" في دير الجثسمانية حيث قبرها المقدس. حيث أقيمت خدمة القداس الإلهي الإحتفالي في مزار قبر السيدة العذراء المقدس في دير الجثسمانية، وجاء ذلك برئاسة بطريرك المدينة المقدسة أورشليم كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث.

وشارك في الصلوات متروبوليت كابيتولياذا كيريوس إيسيخيوس، متروبوليت البصرى كيريوس ثيموثاوس، رئيس أساقفة جرش كيريوس ثيوفانس، رئيس أساقفة قسطنطيني كيريوس أريسترخوس، رئيس أساقفة قطر كيريوس مكاريوس، آباء أخوية القبر المقدس، وآباء من بطريركيات روسيا ورومانيا، بحضور القنصل العام لليونان إيفانجيلوس فليوراس وحشود كبيرة من المصلين من المدينة المقدسة وجميع مناطق البلاد وحجاج من خارج البلاد.

وننقل لكم كَلِمَةُ صَاحِبِ بَطْرِيَرْكَ اَلْمَدِينَةِ اَلْمُقَدَّسَةِ آُورُوشْلِيمْ كِيرْيُوسْ كِيرْيُوسْ ثُيُوفِيلُوسْ اَلثَّالِثْ بِمُنَاسَبَةِ عِيدِ رُقَادِ وَالِدَةِ اَلْإِلَهِ اَلْعَذْرَاءْ مَرْيَمْ

كلمة البطريرك تعريب: قدس الأب الإيكونوموس يوسف الهودلي

فِي مِيلادِكِ حَفِظْتِ البَتُولِيَّةَ وَصُنْتِهَا، وَفِي رُقَادِكِ مَا أَهْمَلْتِ العَالَمَ وَمَا تَرَكْتِهِ يَا وَالِدَةَ الإِلَهِ، لِأَنَّكِ انْتَقَلْتِ إِلَى الحَيَاةِ بِمَا أَنَّكِ أُمُّ الحَيَاةِ. فَبِشَفَاعَاتِكِ أَنْقِذِي مِنَ الـمَوْتِ نُفُوسَنَا.

أَيَّهَا الْإِخْوَةُ الْمَحْبُوبُونَ فِي الْمَسِيحِ،

أَيَّهَا الْمَسِيحِيُّون وَالزُّوَّارُ الْأَتْقِيَاء،

إِنَّ نِعْمَةَ اَلرُّوحِ اَلْقُدُسِ قَدْ جَمَعَتْنَا اَلْيَوْمِ، كَمَا جَمَعَتْ مَرَّةً جَوْق اَلرُّسُلِ اَلْقِدِّيسِينَ، مِنْ كَافَّةِ أَقَاصِي اَلْأَرْضِ عِنْدَ قَبْرِ أُمِّ اَلْإِلَهِ لِكَيْ نُكَرِّمَ وَنُمْدَحَ رُقَادَ اَلنَّقِيَّةِ اَلْفَائِقَةِ اَلْبَرَكَاتِ اَلْمَجِيدَةِ سَيِّدَتُنَا وَالِدَةَ اَلْإِلَهِ اَلدَّائِمَةِ اَلْبَتُولِيَّة مَرْيَمْ.

يقولُ مُرَنِمُ الكنيسة:”إِنَّ الـمَصَفَّ الكُلِّيَ الاِكْرَامِ، مَصَفَّ الرُّسُلِ الحُكَمَاءِ، قَدِ الْتَأَمَ بِحَالٍ عَجِيبَةٍ لِيُجَهِّزَ جَسَدَكِ الطَّاهِرَ بِتَمْجِيدٍ يَا وَالِدَةَ الإِلَهِ الكُلِّيَّةَ التَّسْبِيحِ. وَمَعَهُ سَبَّحَتْ جَمَاهِيرُ الـمَلائِكَةِ مَادِحِينَ انْتِقَالَكِ الـمُوَقَّرَ الَّذِي نُعَيِّدُ لَهُ بِإِيمَانٍ.

إِنَّ اِنْتِقَالَ، أَيِّ رُقَادِ وَالِدَةِ اَلْإِلَهِ اَلدَّائِمَةِ اَلْبَتُولِيَّة مَرْيَمْ لَيْسَ هُوَ إِلَّا عُبُورُهَا مِنْ اَلْأَرْضِ إِلَى اَلسَّمَاءِ. إِنَّ أُمَّ اَلْحَيَاةِ أَيَّ أُمِّ كَلِمَةِ اَللَّهِ وَابْنُ اَللَّهِ اَلْأَبِ وَابْنِهَا هِيَ نَقَلَهَا إِلَى اَلْحَيَاةِ إِلَى،أَصْلِ وَعِلَّةِ اَلْحَيَاةِ اَللَّهُ اَلْأَبُ، فكَمَا أَنَّ اَلْعَذْرَاءْ مَرْيَمْ وَالِدَةَ اَلْإِلَهِ قَدْ حَفِظَتْ اَلْبَتُولِيَّة فِي مِيلَادِهَا، وَهَكَذَا تَمَامًا فِي رُقَادِهَا قَدْ حُفِظَ جَسَدُهَا اَلْبَرِيءُ مِنْ اَلدَّنَسِ مِنْ اَلْفَسَادِ.

وَلْنَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ اَلْمُتَفَوِّهُ بِاَللَّهِ اَلْقِدِّيسِ يُوحَنَّا اَلدِّمَشْقِي قَائِلًا: ” أَوَاهُ ! كَيْفَ تُقَادُ “ يَنْبُوعَ اَلْحَيَاةِ ” إِلَى اَلْحَيَاةِ مُرُورًا بِالْمَوْتِ؟ بَا لِلدَّهْشَةِ! تِلْكَ اَلَّتِي تَجَاوَزَتْ فِي وِلَادَتِهَا حُدُودَ اَلطَّبِيعَةِ، تَنْحَنِي اَلْآنَ تَحْتَ نَوَامِيسِهَا، وَجَسَدُهَا اَلْبَرِيءُ مِنْ اَلدَّنَسِ يُخْضَعُ لِلْمَوْتِ ! إِذْ يَجِبُ فِي اَلْوَاقِعِ أَنْ يُنْزِعَ مَا هُوَ مَائتْ لِارْتِدَاءِ عَدَمِ اَلْفَسَادِ، لِأَنَّ سَيِّدَ اَلطَّبِيعَةِ نَفْسِهُ لَمْ يَرْفُض خِبْرَةَ اَلْمَوْتِ. فَقْدٌ مَاتَ بِحَسَبِ اَلْجَسَدِ وَبِمَوْتِهِ حَطَّمَ اَلْمَوْت، وَأَضْفَى عَلَى اَلْفَسَادِ عَدَمَ اَلْفَسَادِ، وَجَعْل مِنْ اَلْمَوْتِ يَنْبُوعَ اَلْقِيَامَةِ.

إِنَّ عِظَمَ حَجْمِ اَلْمُسَاهَمَةِ اَلْأَخْلَاقِيَّةِ وَالرُّوحِيَّةِ وَالْخَلَاصِيَّةِ لِوَالِدَةِ اَلْإِلَهِ اَلْقِدِّيسَةِ مَرْيَمْ فِي سِرِّ اَلتَّدْبِيرِ اَلْإِلَهِيِّ لَا حُدُودَ لَهُ، إِذْ هِيَ عَجِيبَةٌ وَمُعْجِزَةٌ لَا يُدْرِكُهَا اَلْعَقْلُ اَلْبَشَرِيُّ، لِهَذَا فَالْقِدِّيسُ يُوحَنَّا اَلدِّمَشْقِي يُسَمِّي وَالِدَةَ اَلْإِلَهِ اَلْعَذْرَاءِ بِأَنَّهَا جَمَالُ اَلْجِنْسِ اَلْبَشَرِيِّ وَفَخْرِ اَلْخَلِيقَةِ بِأَسْرِهَا.

إِنَّ اَلْمُمْتَلِئَةً نِعْمَةً وَالْمُبَارَكَةِ فِي اَلنِّسَاءِ، اَلْعَذْرَاءْ مَرْيَمْ وَالِدَةُ اَلْإِلَهِ، قَدْ أَصْبَحَتْ أُمٌّ لِكَلِمَةِ وَابْنِ اَللَّهِ اَلَّذِي تَجَسَّدَ مِنْ دِمَائِهَا اَلنَّقِيَّةِ إِذْ هُوَ حَقٌّ وَعَدْلٌ أَنْ تَمْثُلَ وَتَقِفُ بَعْدَ رُقَادِهَا عَنْ يَمِينِ اِبْنهَا وَإِلَهَهَا،مُقيمَةً وسَاكِنَةً فِي مَدِينَةِ اَللَّهِ اَلسَّمَاوِيَّةِ كَمَا يَقُولُ عَنْهَا دَاوُودْ اَلنَّبِيِّ فِي اَلْمَزْمُورِ: مُمَجَّدَاتٍ قَدْ قِيلَتْ لِأَجْلِكَ يَا مَدِينَةُ اَللَّهِ.(مز 86: 3 )

فَنَحْنُ أَيُّهَا اَلْإِخْوَةُ اَلْأَحِبَّةُ لِأَنَّ لَيْسَ لَنَا هُنَا مَدِينَةً بَاقِيَةً، لَكِنَّنَا نَطْلُبُ اَلْعَتِيدَةُ. ( عِبْرَانِيِّينَ 13: 14 ) إِنَّ هَذِهِ اَلْمَدِينَةِ أَيَّ مَدِينَةِ اَللَّهِ اَلْحَيِّ، مَدِينَةُ اِبْنِ اَللَّهِ هِيَ اَلْفَائِقَةُ اَلْقَدَاسَةُ اَلطَّاهِرَةُ اَلْفَائِقَةُ اَلْبَرَكَاتِ اَلْمَجِيدَةَ سَيِّدَتُنَا وَالِدَةً اَلْإِلْهَالَدَائِمَة اَلْبَتُولِيَّة مَرْيَمْ.

وَهَا نَحْنُ وَاقِفِينَ أَمَامَ قَبْرَ أُمِّ اَلْإِلَهِ اَلْفَائِقَةِ اَلْبَرَكَاتِ اَلْعَذْرَاءْ مَرْيَمْ، نَتَضَرَّعُ مُتَوَسِّلِينَ إِلَيْهَا وَمَعَ اَلْمُرَنِّمْ نَهْتِفُ قَائِلِينَ: لَقَدْ أَوْدَعَتْ نَفْسُكَ فِي يَدِي خَالِقُكَ وَإِلَهَكَ اَلَّذِي تَأْنَسَ مِنْكَ لِأَجْلِنَا يَا طَاهِرَة. فَنَقَلَكَ إِلَى اَلْحَيَاةِ اَلَّتِي لَا تُبْلى. وَمِنْ ثَمَّ نَطُوبَكْ نَحْنُ بِوَقَارِ يَا بَرِيئَةً مِنْ اَلدَّنَسِ · مُعْتَرِفِينَ جَمِيعًا بَانِكْ وَالِدَةِ اَللَّهِ حَقًّا. وَنَهْتِفُ قَائِلِينَ: اِبْتَهِلِي إِلَى اَلْمَسِيحِ اَلَّذِي اِنْتَقَلَتِ إِلَيْهِ أَنْ يَخْلُصَ نُفُوسَنَا وَيَمْنَحَ اَلْعَالَم اَلسَّلَام وَعَظِيمَ اَلرَّحْمَة.



