اتحاد المصريين بالسعودية يلتقي اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه ولأول مرة يلتقي وفداً من الاتحاد باللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، بوجود الملحق العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالرياض أحمد رجائي.

بدأ اللقاء بكلمة ناصر الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة الذي رحب بأعضاء الوفد الرسمي للاتحاد وكذلك بالمستشار العمالي المصري بالرياض، وأثنى على دور منظمات المجتمع المدني في رعاية العمال وضمان حقوقهم.

كما أوضح المهندس ناصر الجريد رئيس اللجنة للحضور دور اللجنة الوطنية للجان العمالية بالسعودية في رعاية مصالح جميع العمال من جميع الجنسيات والدفاع عن حقوقهم وعن قضايهم المقررة لهم نظاماً، وطبقاً للإتفاقيات والمعايير الدولية المصادق عليها من المملكة العربية السعودية، بالإضافة لما ورد من قواعد وتشكيل لجان ونظام العمل.

واختتم حنفي، أنه في نهاية اللقاء صدرت توصيات لتفعيليها فيما بعد من أهمها ، فتح قنوات تواصل دائم بين اللجنة والإتحاد ، وعمل مذكرة تفاهم بين الجانبين ، ووضع آليات لحل مشاكل المصريين المقيمين بالمملكة ، والتنسيق لعمل زيارات بين الطرفين بإستمرار ، وعمل أنشطة مشتركة ، وعمل تقارير تفصيلية عن أوضاع العمالة المصرية المقيمة بالمملكة وأكثر المشاكل الموجودة ، ودراسة التنسيق اللازم مع الجهات الحكومية ، ودراسة اوضاع العماله المصريه داخل المملكة العربية السعودية ومتطلباته، وأخيراً تبادل الطرفين الدروع التذكارية للجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة والإتحاد العام للمصريين في الخارج فرع السعودية .

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