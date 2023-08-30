باحث سياسي: تطور وتصعيد غريب في الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الدكتور محمود الأفندي، الأكاديمي والباحث السياسي، إن هناك تطورا وتصعيدا غريبا في الأزمة الروسية الأوكرانية وخصوصا بعد استهداف مطار "بسكوف" وهو في الواقع بعيد جدا عن الحدود الأوكرانية.

وأضاف ‏خلال لقاء عبر "سكايب"، على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المشكلة الحالية تكمن في العدد الكبير للطائرات المسيرة ولا نعلم كيف وصلت لهذه المسافة دون تدميرها، معلقا “نحن الآن أمام أسئلة كثيرة، ووزارة الدفاع حتى الآن لم توضح كيف وصلت كل هذه الطائرات، وهذا يعني أنه يمكن أن تكون هناك عواقب وخيمة من الرد الروسي وسيكون الرد كبيرا جدا، لذلك نحن أمام مرحلة خطيرة من الأزمة”.