"الثقة بالنفس" على مائدة الأمل الرسمية بطور سيناء

أقامت مدرسة الأمل الرسمية لغات، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل عن “فن الثقة بالنفس”، بالتعاون مع المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بحضور رانيا عبدالكريم، مسئول الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، وهالة محمد عبدالعال، رئيس قسم التعليم الصناعي بالمديرية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وأولياء الأمور، وبمشاركة العشرات من الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، وكان في استقبال الحضور دينا الحسيني، مديرة المدرسة.

تأتي الورشة تفعيلا للخطة الصيفية للمدرسة، وتنفيذا لتعليمات محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، ببناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس لتأسيس الموهوب بالشكل الصحيح، فضلا عن اكتشاف ورعاية الموهوبين، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية.

بدأت الورشة بتعريف مفهوم الثقة بالنفس، ولماذا يجب أن نثق في أنفسنا، كما استعرضت صفات الشخص الواثق من نفسه، تلاها اختبار الثقة في النفس من خلال 50 سؤالا أجاب عنها المشاركون بنعم أو لا .

في النهاية جرى تجميع إجابات المشارك فإذا كان مجموع إجاباته بنعم من 37 إلى 50 فهو شخص تتوفر لديه الثقة بالنفس، وإذا كان مجموع إجاباته بنعم من 20 إلى 36 فإن الشخص لديه ثقة في نفسه ولكن عليه أن يحرص على زيادتها، بينما إذا كانت مجموع الإجابات بنعم من صفر إلى 19 فإن الشخص يحتاج إلى بث الثقة في نفسه.

كما استعرضت الورشة العوامل التي تزيد من ثقة الشخص في نفسه، وحذرت المشاركين من عدم القيام بأفعال معينة تحت عنوان “لا تفعل” منها:

لا تسعى للكمال

لا تقارن نفسك مع الآخرين

لا للتأنيب عند الخطأ

لا تخشى مواجهة الخطأ

لا للبيئة السلبية

في الختام قدمت الورشة مجموعة من النصائح للمشاركين منها :

اكتشف سبب انخفاض ثقتك في نفسك

تذكر أن بناء الثقة في النفس يحتاج وقت وتدريب

تحد السلبيات بالإيجابيات.

1

371213212_810504357231320_8246023527541426151_n

371155436_991777535405589_8900688690179047879_n

371154167_263885989821703_8971718843443060430_n

371153765_3414215862222626_5514934590714409157_n

371150651_263139283280105_8716245842696431791_n

371147178_326727209793807_6799898355717852299_n

371147120_271008222357114_1603630867224564091_n

371138847_695370125941362_1731637130838054441_n

371138825_819334932968333_1398452430905395791_n

371138812_319809264036611_6023408593114756427_n

371137413_2162777480579458_1236220573285418417_n

371135396_1402826463973692_8418346559059559221_n

1

صورة2

صورة1

222

22

3