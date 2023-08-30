"جثتان و14 مصابا".. الصور الأولى لحادث تصادم الطريق الصحراوي الشرقي بالأقصر

حصلت "البوابة نيوز" على الصور الأولى لحادث التصادم الذي وقع اليوم الأربعاء، بين سيارة بيجو وأخرى ميكروباص، على طريق الحبيل - طيبة الصحراوي الشرقي شرق مدينة الأقصر مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين.

وكانت مديرية أمن الأقصر، قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة بيجو تحمل رقم "أ ط 8352" مع سيارة ميكروباص تحمل رقم "ص ع ب 4617 " على طريق الحبيل - طيبة الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن وجود ضحايا ومصابين بإصابات متفرقة ما بين جروح وكسور وكدمات ونزيف.

وعلى الفور، أخطرت شرطة النجدة، فرع هيئة الإسعاف بقيادة الدكتور معمر عبدالهادي مدير هيئة الإسعاف بإقليم جنوب الصعيد، حيث انتقلت 14 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع كل من "محمد هيثم محمود إبراهيم" 40 سنة، و"عبدالباسط صبري عبدالباسط علي" 35 سنة، وتم إيداعهما مشرحة مستشفى الأقصر الدولي، تمهيداً لاستخراج التصريح لذويهما باستلام الجثامين.

وأصيب جراء الحادث 14 مواطنا وهم: نان رفعت أيوب 35 سنة - كسر بالفك السفلي وجروح بالوجه والذقن، فارس مينا داود 12 سنة - جرح قطعي بالشفة العليا وكدمات وسحجات، مارجريت بشير بطرس 41 سنة، كدمات وسحجات بالوجه والجسم، عيد جابر الراوي 33 سنة - جرح قطعي بطول 30 سم بفروة الرأس واضطراب الوعي وشبة كسر بالعمود الفقري، إبراهيم محمد محمد سليم 28 سنة - جروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد محمد بدر محمد 19 سنة - اشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، جرجس يعقوب 52 سنة - جروح وكدمات بالجسم والوجه، فلتاؤس جرجس يعقوب 11 سنة - جروح وكدمات بالجسم.

كما أصيب أيضا كل من روماني جرجس يعقوب 15 سنة - اشتباه كسر بالفك السفلي، أحمد محمد محمود 22 سنة - كدمات متفرقة بالجسم، محمود فتحي أحمد 28 سنة - جرح قطعي بالفم، وجروح وكدمات باليد اليمنى والساق اليمنى، مجهول الهوية 50 سنة - غيبوبة واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليمنى والذراع اليمنى، مجهول الهوية - كسر بعظام الوجه والساق اليمنى، ياسر سيد موافي أحمد 35 سنة - جرح قطعي بالوجه واشتباه كسر باليد اليسرى.

وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى الكرنك الدولي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمدينة الأقصر، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتتولى التحقيقات حيال الحادث.

حادث الحبيل (1)

حادث الحبيل (2)

حادث الحبيل (3)

حادث الحبيل (4)