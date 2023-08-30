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الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تربح 5.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

البورصة
البورصة
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ارتفعت البورصة بصورة شبه جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 5.9 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، ليسجل في الختام نحو 1.273 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.01%، ليغلق عند مستوى 18,818.15 نقطة، كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.46%، ليغلق عند مستوى 3,812.58 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.29%، ليغلق عند مستوى 5,585.53 نقطة. 

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 0.61% ليغلق عند 22,710.28 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.01%، ليغلق عند مستوى 7,876.33 نقطة، بينما هبط منفردا مؤشر EGX ESG  بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 3,192.57 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 23.1 مليون جنيه، 9.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 32.8 مليون جنيه. 

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2.3 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 903.6705 سهم من خلال 90.6 ألف صفقة منفذة.

ختام التعاملات البورصة