"حياة كريمة" تتفقد المشروعات الجارية بقرية سلوا بحرى بكوم أمبو

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستمرار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة، مشددًا بضرورة تكثيف الجهود وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالاستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير فى التنفيذ وذلك لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات طبقًا للجدول الزمنى المحدد.

ومن جانبه، أوضح المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأنه تم القيام بجولة تفقدية للمشروعات الجارية بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو لخدمة 35 ألف نسمة موزعين على 6 توابع وقرى فرعية، مشيرًا إلى تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب الشطب، وإنشاء نقطة إسعاف سلوا بحرى بنسب تنفيذ وصلت 100 % لكل مشروع، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء وحدة إطفاء جعفر الصادق بنسبة 98%، وأيضًا تفقد مشروع إنشاء مركز شباب جعفر الصادق بنسبة 95%، علاوة على تفقد مشروع إنشاء العمارات السكنيه بالحجندية بإجمالي 17 عمارة تضم 136 وحدة سكنية وأيضاً 136 حظيرة للمواشى والطيور وذلك بنسبة 95%، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعى بسلوا بحرى بنسبة 90%.

وخلال الجولة الميدانية، شدد المهندس ناجح مصطفى على الإلتزام بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بسرعة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لرصد المشكلات والمطالب الجماهيرية وتلبيتها أولاً بأول، مع ضرورة الإهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالي المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

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