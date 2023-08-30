المعامل المركزية بمستشفى الأورام بالأقصر تستقبل 7723 حالة خلال 10 أيام

أعلنت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان شمال محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أنه في الفترة من ٢٠ إلى ٣٠ أغسطس الجاري، بلغ عدد المترددين على المستشفى 1982مريض، وعدد المترددين بقسم الأشعة التداخلية 352 حالة، وبلغ عدد خدمات المعامل المركزية 7723 حالة، وعدد جلسات الإشعاعي 372 حالة، عدد جلسات الكيماوي 476 حالة، كما تم علاج 266 حالة باثولوجي.

وقال الدكتور هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان، أن المستشفى يستقبل يوميا أعداد كبيرة من المترددين على الأقسام المختلفة، وكل حالة من المترددين له قصة خاصة تكون المستشفى داعمة في علاجه، حيث يقدم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، سلسلة من الخدمات الطبية المجانية تضاهي المستشفيات العالمية، وتتنوع خدمات المستشفى في علاج الحالات من خلال الخدمات الطبية المميزة التي يقدمها المستشفي كأول صرح طبي مجاني لعلاج الأورام، لمختلف الأعمار والتخصصات، وداخل أول مستشفى متخصص لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بصعيد مصر.

فيما أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن إدارة المستشفى تسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات للمرضي داخل الأقسام المختلفة، بما يعود بالنفع على المرضي وحمايتهم واستكمال المستشفى لدورها الطبي والاجتماعي الذي تقدمه لأهالي الصعيد والمساهمة في رفع نسب الشفاء للوصول إلى الهدف الأسمى ليكون "الصعيد بلا سرطان".

وكانت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن استقبال المعامل المركزية في أورام الأقصر 7441 حالة مرضية خلال 4 أيام فقط من 1 إلى 4 أغسطس الجاري، حيث بلغ عدد المترددين على المستشفى 2073 حالة، عدد المترددين بقسم الأشعة التداخلية 417، عدد خدمات المعامل المركزية 7441، عدد جلسات الإشعاعية 222، عدد جلسات الكيماوي 489، كما تم علاج 260 حالة باثولوجي.

المعامل المركزية (1)

المعامل المركزية (2)

المعامل المركزية (3)

المعامل المركزية (4)

المعامل المركزية (5)