حبس متهمين بسرقة وبيع دراجة نارية بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الحزئية، بحبس متهم بسرقة دراجة نارية واخر ، أربعة أيام علي ذمة التحقيق معه، كما أمرت بالتحرى عن نشاطه الإجرامي والوقائع المماثلة، والتوصل الي صاحب الدراجه من خلال المرور .

و نجح رجال المباحث في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) لقيامه بسرقة دراجة نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بدائرة قسم شرطة دار السلام وبمناقشته أقر بإرتكابه واقعتى سرقة أخرى بذات الأسلوب وتصرفه فى الدراجات النارية المستولى عليهما بالبيع لدى عميله "سئ النية" (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه وبحوزته الدراجات المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.