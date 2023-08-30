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الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخص قتل آخر بالقاهرة

المتهم
المتهم
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته.
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبال (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح طعنية إثر إدعاء مشاجرة.
 بالإنتقال وبسؤال المصاب إتهم (شخص آخر "يحمل ذات الجنسية" - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات مالية بينهما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.. وفى وقت لاحق تبلغ من المستشفى بوفاة المصاب متأثراً بإصابته.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

بالقاهرة أودت بحياته ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة