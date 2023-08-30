تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات بالجيزة

تمكنت الاجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، اليوم، من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات بالجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من (مالك إحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) باكتشاف سرقة (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 4 هواتف محمولة) من داخل شركته الكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق سابق بالشركة ، وآخر - لهما معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" - 2 هاتف محمول).. وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لسابقة عمله بالشركة وعلمه بأماكن الإحتفاظ بالأموال فقام بالاتفاق مع الثانى على إرتكاب الواقعة والإستيلاء على المبالغ والهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما، وقررا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.