خلال يوم.. ضبط 284 قضية مخدرات وتنفيذ 64228 حكما قضائيا متنوعا

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط 284 قضية مواد مخدرة، بإجمالى 317 متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (122,096 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (53,450 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (41,530 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,102 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,515 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,863 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,560 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (620 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (200 جرام).

2446 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (122 قطعة سلاح نارى بحوزة 114متهم)، وذلك على النحو التالى :

(16) بنادق آلية .

(31) بنادق خرطوش .

(8) طبنجات.

(67) فرد محلى .

(690) طلقة مختلفة الأعيرة .

(20) خزينة متنوعة .

ضبط (236) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (64228) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(234) حكم جناية.

(19540) حكم حبس جزئى.

(4069) حكم حبس مستأنف.

(32124) حكم غرامة.

(8261) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (4) متهمين، إرتكبوا (2) حادث متنوع.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (27) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (259) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (27785) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.