تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (2) قضية.

أما فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (2) قضايا.

وأيضًا فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2103) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (29) قضية.

كما تم فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (211) حكم قضائى متنوع.

وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط قضية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.