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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تتابع التطورات الأخيرة في انقلاب الجابون "بقلق شديد"

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أعلن الكرملين اليوم الأربعاء أنه يتابع الوضع في الجابون "بقلق شديد" فيما يجري انقلاب عسكري في البلاد وتم وضع الرئيس علي بونغو أونديمبا قيد الإقامة الجبرية. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحافيين في موسكو إن "الوضع في الجابون يثير قلقا شديدا" و"نحن نراقب ما يحصل عن كثب".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا : "استقبلت موسكو بقلق تقارير عن تدهور بالغ في الوضع الداخلي بالدولة الأفريقية الصديقة. نواصل مراقبة تطور الأوضاع عن كثب ونأمل في الاستقرار سريعا".

وتتطلع روسيا لبناء علاقات دبلوماسية وتجارية مع أفريقيا مع استضافة الرئيس فلاديمير بوتين قمة للقادة الأفارقة الشهر الماضي. وكانت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، تنشط أيضا في عدة دول أفريقية.

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