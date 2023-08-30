"العزاوي": العراق يواجه الارهاب بحزم وحكومة السوداني طورت أداء القوات الأمنية

الأربعاء 30/أغسطس/2023 - 01:58 م

قال الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الامصار للدراسات والابحاث: ان القوات الامنية العراقية تواصل جهودها في مواجهة الارهاب وان تنظيم داعش الارهابي لا ماكان له في العراق، خصوصا مع الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة السيد محمد شياع السوداني للقوات المسلحة العراقية وتطوير ادائها وقدراتها العسكرية، وهي خطوات تحسب لحكومة السوداني.

واضاف العزاوي خلال مداخلة مع اذاعة الشرق الاوسط ان مقتل جندي فرنسي خلال عملية مشتركة مع قوات مكافحة الارهاب العراقية لا يعني ان تنظيم داعش طور قدراتها القتالية فعليا التنظيم اضعف بكثير عن ماكان عليه عام 2014، وان حكومة السوداني مع التغيرات الاخيرة في القيادات الامنية والاستخبارية اعادة هيكلة تلك الانظمة الامنية مما اعطى الثقة الكبيرة في كل افراد تلك الموسسات والتي نجحت في قتل واعتقال قيادات كبرى في التنظيم الارهابي.

وبين العزاوي ان الوضع الشائك في سوريا يشكل خطرا كبيرا على العراق ويجب ان يعمل الجميع على ايجاد حلول جذرية للازمة السورية بما يحفظ حقوق ألشعب السوري ووحدة اراضيه واحترام سيادة سوريا واحترام ارادة ألشعب السوري.

وكانت الرئاسة الفرنسية اعلنت عن مقتل جندي فرنسي من القوات الخاصة في عملية لمكافحة الإرهاب في العراق، وفقا لما أفادت به وكالة "فرانس برس" امس الثلاثاء.

وتوفي الجندي متأثرًا بجروح أُصيب جراء تعرضه إلى إطلاق نار مباشر بعملية إنزال جوي مشتركة بين قوات فرنسية منضوية في التحالف الدولي، وجهاز مكافحة الإرهاب بالعراق في منطقة جزيرة العيث شرقي صلاح الدين.