بالفيديو.. رئيس لجنة المنتخبات باتحاد السلة: التأهل لكأس العالم إنجاز والمنافسات في أفريقيا قوية جدًا

أكد عمرو مصيلحي، رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة، أن الاتحاد بذل مجهودا كبيرا مع منتخبنا الوطني لكرة السلة رجال حيث وفر كل الدعم، كما أن وزارة الشباب والرياضة لم تبخل أيضا، وتم عمل إعداد قوي جدا للفريق استعدادا لبطولة العالم لكرة السلة.

وقال "عمرو" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن هدف مدرب المنتخب تحقيق مكسبا في هذه المجموعة، فقد لعبنا مباراة مميزة ضد ليتوانيا رغم فارق المستوى الكبير، ففي هذه البطولة نلعب ضد مدارس مختلفة، وحققنا فوزا على المكسيك بنتيجة 100_72.

وتابع: "التأهل إلى كأس العالم إنجاز لهذه المجموعة من اللاعبين، المنافسات في أفريقيا قوية جدا، ونحمد الله على أننا حققنا هدفنا، وكان لدينا هدف هو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة".

وأردف، رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة، أن الفوز على المكسيك جعلنا نحقق المركز الثالث في المجموعة، وسنلعب ضد الأردن، وكلما حصلنا على عدد نقاط أكبر كلما زادت فرصتنا في اللعب في الأولمبياد.