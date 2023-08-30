توقيع اتفاق مشترك بين أسقفية الخدمات وإكليريكية المحرق

وَقَّع كل من الأنبا يوليوس المشرف على أسقفية الخدمات العامة والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط ومدير الكلية الإكليريكية بالدير بروتوكول تعاون مشترك بين أسقفية الخدمات وإكليريكية المحرق، والذي يهدف إلى تنمية وخدمة المجتمعات الفقيرة، وذلك في مقر أسقفية الخدمات بالقاهرة.

ويشتمل الاتفاق على برنامج تدريبي مخصص لطلبة الكلية، ويعقبه تطبيق عملي للبرامج التنموية في القرى المجاورة للدير تحت إشراف وتدريب أسقفية الخدمات، من أجل تأهيل الطالب الإكليريكي ليكون كاهنًا مشبعًا لشعبه في نواحي التعليم والمجتمع والوطن.

كما شهد التوقيع الأب القس الراهب أرساني المحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية، ويُعد البرنامج التدريبي ضمن توصيات قداسة البابا تواضروس الثاني على الاهتمام بالإنسان وكل الإنسان.



