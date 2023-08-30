جولد بيليون: الذهب في أعلى مستوياته منذ 3 اسابيع مسجلا 1938 دولارا للأونصة

شهدت أسعار الذهب ارتفاع كبير خلال تداولات الأمس لتسجل أعلى مستوياتها منذ قرابة 3 أسابيع، وذلك في ظل تراجع في مستويات الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات أضعف من المتوقع عن قطاع العمالة وثقة المستهلكين، مما زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي قد لا يلجأ إلى رفع الفائدة مجدداً.

تتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الأربعاء عند المستوى 1938 دولار للأونصة منخفضة بشكل طفيف منذ بداية الجلسة بنسبة 0.1%، يأتي هذا بعد ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمقدار 17 دولار تقريباً بنسبة ارتفاع 1% ليسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريباً عند 1938 دولار للأونصة، بحسب رصد تحليلي لجولد بيليون.

اختراق منطقة المستوى 1930 دولار للأونصة والتي تتضمن المتوسط المتحرك لـ 50 يوم و 100 يوم ساعد على زيادة الزخم في أسعار الذهب، خاصة بعد أن حصل على الدعم الكافي من تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى بسبب ضعف البيانات الأمريكية.

يوم أمس صدر عن الاقتصاد الأمريكي

بيانات ثقة المستهلك عن شهر أغسطس لتشهد تراجع أقل من المتوقع بقيمة 106.1 وكانت القراءة السابقة بقيمة 114 والتوقعات عند 116. بالإضافة إلى انخفاض أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو إلى 8.83 مليون وظيفة وهو أدنى مستوى منذ عامين ونصف تقريباً بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 9.17 مليون.

البيانات الضعيفة عن الاقتصاد الأمريكي وخاصة المتعلقة بقطاع العمالة عملت على زيادة التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي قد لا يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة مرة إضافية حتى نهاية العام، وقد تسبب هذا في دفع مستويات الدولار الأمريكي إلى الانخفاض وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

وفقا لتحليل جولد بيليون اليوم ، انخفض مؤشر الدولار يوم أمس بنسبة 0.5% بعد البيانات السلبية التي صدرت عن الولايات المتحدة، بينما كانت البداية قوية للدولار الأمريكي بداية جلسة الأمس بعد أنباء عن قيام المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بالإعلان عن قواعد جديدة أكثر صرامة بشأن البنوك الإقليمية لضمان تحقيق أمان عن تعرض أحد هذه البنوك للإفلاس دون التأثير على القطاع المصرفي، حتى لا تتكرر أزمة بنك سيليكون فالي من جديد.

ولكن سرعان ما تجاهلت الأسواق هذه الأخبار ليعود التركيز على البيانات الاقتصادية التي دفعت الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاث جلسات، واليوم عاد مؤشر الدولار إلى التعافي من جديد بنسبة 0.1%.

أما عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية فقد استمرت في التراجع خلال جلسة الأمس، لينخفض العائد على السندات لأجل 10 أعوام يوم أمس بنسبة 2% مسجلا أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع عند 4.106%، يذكر أن العائد على السندات لأجل 10 سنوات قد سجلت أعلى مستوياتها منذ 15 عام خلال الأسبوع الماضي عند 4.362%.

التراجع الحالي في عوائد السندات يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه ويساعده على التعافي وتحقيق المزيد من المكاسب، خاصة مع تراجع الدولار الأمريكي الذي تربطه علاقة عكسية مع الذهب منذ كون المعدن النفيس سلعة تسعير بالدولار.

الجدير بالذكر أن الأسواق تقوم بتسعير احتمال بنسبة 87% أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة خلال اجتماعه القادم في سبتمبر، واحتمال آخر بنسبة 43% أن يقوم البنك برفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، مع العلم أن هذا الاحتمال قد تراجع من 51% في اليوم السابق للبيانات الاقتصادية.