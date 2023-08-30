"الوزراء الأردني" يوجه بالتفاوض مع صندوق النقد على برنامج للإصلاح الاقتصادي

وجه رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي، مدعومًا من الصندوق بما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلبات التمويلية وتعزيز النمو.

كما وجه الخصاونة - خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الأردني اليوم /الأربعاء/ - بالعمل على استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار البرنامج القائم الذي وضع من الوزارات والمؤسسات الأردنية المختصة والذي ينتهي في مارس 2024.

وأكد أهمية النجاحات التي تحققت للأردن، عبر إتمام المراجعات الست لبرنامج التسهيل الممتد الحالي مع صندوق النقد الدولي، الذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط، فضلًا عن ثبات وتقدم الأردن في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدوليَّة.

وفي السياق، استمع مجلس الوزراء الأردني - خلال الاجتماع - إلى عرض قدمه الوفد المكون من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي، والذي أنهى زيارة ناجحة للولايات المتحدة الأمريكية، التقى خلالها بوزيرة الخزانة الأمريكية ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومسؤولين في الكونجرس الأمريكي والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

