الخطيب يسافر إلى النمسا لمتابعة معسكر الأهلي

يسافر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى النمسا خلال ساعات لمتابعة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقام حاليا في العاصمة النمساوية فيينا استعدادا للموسم الجديد.

وقرر الخطيب السفر لدعم اللاعبين والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر قبل ضربة البداية للموسم الجديد بمباراة السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر المقبل أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويناقش الخطيب مع كولر فور وصوله الي النمسا عدد من الأمور الخاصة بالفريق على راسها ملف المهاجم الأجنبي والذي يسابق الأهلي الزمن لحسم الصفقة.

وكان من المفترض أن يرافق محمود الخطيب بعثة الأهلي إلى النمسا ولكن أجل السفر بسبب بعض الملفات الهامة داخل القلعة الحمراء والتي تطلبت بقاءه في القاهرة لعدة ايام.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا وحيدًا اليوم الأربعاء في الخامسة مساء بتوقيت النمسا على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بمعسكر إعداد الفريق المقام حاليا في النمسا.

وكان الفريق قد خاض تدريباته الجماعية أمس على فترتين صباحًا ومساءً، في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويركز الجهاز الفني للأهلي، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بالإضافة للجوانب الخططية والتكتيكية، من أجل تجهيز كل اللاعبين، خلال معسكر إعداد الفريق.