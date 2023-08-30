ضحية أولوية المرور.. حبس المتهم بقتل الشاب كريم بالمنيرة الغربية

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم بقتل شاب بسبب خلافات على أولوية المرور بمنطقة المنيرة الغربية ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط أحدهما قتيلا.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة “كريم.خ.م” 20 عاما، سائق، مصاب بطعنة نافذة.

وبعمل التحريات، تبين أن المجني عليه نشبت بينه وبين شاب مشاجرة بسبب أولوية المرور، على أثرها سدد له المتهم طعنه نافذة أودت بحياته في الحال.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.