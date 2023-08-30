مصادر تكشف دخول الهلال سباق المنافسة على محمد صلاح

كشفت بعض التقارير الصحفية، عن مفاجأة جديدة بشأن إصرار نادي اتحاد جدة على التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقارير الصحفية السعودية والإنجليزيه، فأن اتحاد جده متمسك بالتعاقد مع محمد صلاح خلال الصيف الحالي، رغم إعلان يورجن كلوب مدرب ليفربول، عدم وجود أي نية لرحيل النجم المصري.

وكتب بن جاكوبس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "اتحاد جدة عازم على التعاقد مع محمد صلاح في الصيف الحالي على الرغم من موقف ليفربول بعدم رحيل اللاعب".

مضيفاً: "إصرار اتحاد جدة يرجع لعدم ضمان ضم محمد صلاح في عام 2024، قد يكون الهلال وجهته العام المقبل".

ويمتد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.