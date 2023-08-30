أشرف عقبة: متحورات اوميكرون هي المهيمنة وأعراضها تشبه البرد

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن الإصابات الخالية أغلبها هي المتحورات الحديثة من أوميكرون، وتتميز بكون أعراضها بسيطة، أى معظمها أعراض تشبه البرد والأنفلونزا، سواء ارتفاع بسيط فى درجات الحرارة وألام فى العضلات وسيلان الأنف وإحتقان الحلق وكحة خفيفة، ولكن لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي.

وأضاف رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، خلال حواره عبر فضائية “مصر الأولي”، اليوم الأربعاء، أن منظمة الصحة العالمية تعمل على إستخراج معلومات تتخذ بها الدول الإجراءات المناسبة حسب الحالة الوبائية، وبالتالي يتم دراسة معدل الإصابة وشدتها وأعراضها والأدوية التي يتم تناولها، وهل تكون فعالة مع المتحورات الجديدة أم لا، إضافة إلى وسائل التشخيص.

وتابع رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، أنه عندما يحدث تغييرات جوهرية فى الفيروس، تكون إستجابته للدواء واللقاحات القديمة اقل، وفى نفس الوقت الأشخاص الذين اصيبوا من قبل من الوارد أن يحدث لهم إصابات أخري بالفيروس، وبالتالي علينا إتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الحالة الوبائية.