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الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

دوري خماسي كرة القدم للطلائع بشباب دسوق

ضمن فعاليات "صيف شبابنا"

دوري مراكز الشباب
دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ
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أطلقت مديريه الشباب والرياضه بكفر الشيخ، دوري خماسي كرة القدم للطلائع بمراكز شباب دسوق،  والذي تنظمها إدارة تنمية النشء بالمديرية ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" فى إطار خطة وزارة الشباب نحو اكتشاف ورعاية الموهوبين من النشء والشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بملف دعم المواهب الرياضية و تعزيز قدراتهم البدنية وإكسابهم الخبرة والمهارة من خلال البرامج الرياضية المعدة لذلك ويهدف الدورى إلى استثمار طاقات النشء وإكسابهم المهارات المتعددة و ضمانة قضاء أوقات فراغهم فى ممارسة الرياضة .

يقام دوري خماسي كرة القدم للطلائع بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، ومتابعة تنفيذ محمد مرسي مدير إدارة شباب دسوق، تنفيذ فرق العمل بالاداره ومراكز الشباب .

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة بكفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ مراكز شباب كفر الشيخ