ختام الدورة الثانية من البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات الجامعية" بجامعة الزقازيق

شهد الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث وعميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، اليوم الأربعاء، فعاليات ختام الدورة الثانية من البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات الجامعية" والذى عقد خلال الفترة ٢٧ - ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣م بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة .

جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى وتطوير الأداء الجامعى والمدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والدكتور نبيل مصطفى المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة وبإشراف من فريق الإدارة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وهم: رحاب مرتضى والدكتورة شيماء فرج والدكتورة سارة فريد والدكتورة ياسمين فهمي.

وقدم الجلسة الأولى لليوم الثاني الدكتور السيد محمد أبو هاشم وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث ومدير مركز القياس والتقويم بالجامعة حيث عرض بها نظم الامتحانات وأسس القياس والتقويم كما قدم الجلسة الثانية الدكتورة عزه عبد العزيز نائب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد والتي تناولت دور القيادات في الاعتماد والجودة بحضور نخبة من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وفي الختام سلم الدكتور إيهاب الببلاوي شهادات اجتياز الدورة للمشاركين بالبرنامج التدريبى وعددهم ٢٦ من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.