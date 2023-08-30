رامي عبد الرازق عضو لجنة تحكيم "فيبريسي" بمهرجان فينيسيا السينمائي

اختير الكاتب والناقد المصري رامي عبد الرازق، عضوًا في لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبريسي" بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ80، والمقام خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبل.

وتقدم لجنة التحكيم جائزتين خلال فعاليات المهرجان؛ الأولى تمنح لأحد الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية، والثانية تذهب لمخرج شاب أو عمل أول في الأقسام الموازية "أفاق" أو "أسبوع النقاد".

ويشارك الناقد رامي عبد الرازق في لجنة التحكيم التي ستمنح جائزتها لأحد أفلام المسابقات الموازية "أفاق" و"أسبوع النقاد".

وذكر عبد الرازق في تصريحات صحفية: "عندما تم ترشيحي للجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي اخترت أن أكون ضمن لجنة تحكيم الأقسام الموازية بدلاً من المسابقة الرسمية، والسبب في ذلك يرجع إلى اهتمامي بالأعمال الأولى والتجارب المغايرة والجريئة التي تسعى لكسر النمط التقليدي وطرح الموضوعات بصورة أكثر حداثية، وهو ما حرصت عليه أيضًا عندما تم اختياري من قبل للتحكيم في مهرجاني كان وبرلين".

وأضاف عبد الرازق: "التحكيم في المسابقات الموازية يعطي فرصة للاطلاع على الأصوات الجديدة في المهرجانات الكبرى. ومثلما تعتبر المهرجانات الكبرى فرصة للتعرف على أخر إنتاجات المخرجين والكُتاب وصناع السينما حول العالم، تعد أيضًا بيئة خصبة لاكتشاف التجارب الجديدة".

يشار إلى أن رامي عبد الرازق، سبق وشارك في عضوية لجنة تحكيم "فيبريسي" بمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ68، وشارك أيضًا في عضوية لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته الـ71، ليصبح الناقد المصري الوحيد الذي شارك في لجان تحكيم المهرجانات الثلاث الكبرى (كان، برلين، فينيسيا).

ترأس عبد الرازق مسابقتي أسبوع النقاد وأفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويكتب في عدد من الدوريات والمواقع المتخصصة، وله تجارب في مجال التأليف التلفزيوني من خلال مسلسلي "ساق البامبو"، و"تامر وشوقية 2".

الاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبريسي"، هو جمعية تتشكل من نقاد السينما المحترفين والصحفيين المهتمين بالكتابة عن السينما من جميع أنحاء العالم؛ تأسست عام 1930 بهدف الحفاظ على الثقافة السينمائية. ويمنح الاتحاد جوائزه المهرجانات السينمائية الكبرى، مثل مهرجان كان السينمائي، ومهرجان برلين السينمائي، ومهرجان فينيسيا السينمائي.