السفير الفلسطيني يبحث مع وزير التعليم العالي سبل التعاون المشترك

بحث سفير دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية دياب اللوح، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري أ.د. أيمن عاشور، يوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الأكاديمية والبحثية .

وأطلع السفير دياب اللوح الوزير عاشور خلال اللقاء في مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، على المشهد التعليمي بفلسطين وحرص دولة فلسطين على النهوض عاليا بالتعليم ومواكبة التطور العلمي المتسارع في شتى مجالات العلم والتكنولوجيا بما يحافظ على مكانة الجامعات الفلسطينية بمستويات عالية ومتقدمة أمام نظيراتها العالمية ويمكًنها من استمرارية فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.

وأشاد السفير دياب اللوح بالعلاقات الأخوية التاريخية المميزة التي تجمع الشعبين الفلسطيني والمصري، مثمنًا دور مصر الرائد في المنطقة، وما تقدمه للشعب الفلسطيني من دعم ومساندة في كافة المجالات ، مؤكدا حرص دولة فلسطين على ابتعاث أجيال من أبنائها كل عام للنهل من الجامعات والمعاهد المصرية والاستفادة من الكوادر الجامعية المصرية صاحبة البصمة العلمية الأصيلة بين نظيراتها الدولية، وتبادلا وجهات النظر حول شتى قضايا الطلاب الفلسطينيين الدارسين في جمهورية مصر العربية، وسبل تيسير شؤونهم الدراسية والحياتية، مُقدمًا التهنئة لإطلاق وزارة التعليم العالي المصرية مُبادرة EGYAID .

بدوره، أكد الدكتور أيمن عاشور حرص مصر على دعم دولة فلسطين الشقيقة، وتعزيز آفاق التعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات والمشكلات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية .

وخلال اللقاء، أكد د. أيمن عاشور على اهتمام الوزارة بملف الطلاب الوافدين، مشيرًا إلى إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمُبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، ومبادرة (EGYAID)؛ بهدف إعداد خريج متكامل الجدارات والمهارات، وقادرًا على الابتكار والمشاركة في ريادة الأعمال.

وفي ختام اللقاء أكد الطرفان استمرار التواصل والتعاون وبذل مزيد من الجهود من أجل تيسير العملية التعليمية على أبناء فلسطين الدارسين في مصر .

حضر اللقاء من الجانب الفلسطيني المستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي ومسؤول الشؤون الأكاديمية والبحثية بقسم الشؤون الثقافية للسفارة د.إياد أبو الهنود، ومن الجانب المصري رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة د. محمد سمير حمزة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين د. شريف صالح.