أوكرانيا: إصابة ثلاثة مدنيين في قصف روسي على إقليم زابوروجيا

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو، صباح اليوم الأربعاء، إصابة 3 أشخاص بعدما شن الجيش الروسي 106 غارات على 26 بلدة مأهولة بالسكان تابعة للإقليم الليلة الماضية.

وذكر مالاشكو في تصريح "نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية":" أنه أثناء القصف المدفعي للعدو على كاميانسكي، أصيب رجال تتراوح أعمارهم بين 38 و40 عامًا، بالإضافة إلى امرأة تبلغ من العمر 51 عامًا، وتم نقلهم إلى منشأة للرعاية الصحية وتزويدهم بالمساعدة الطبية اللازمة".

وأضاف المسئول الأوكراني أن من بين الغارات كانت هناك ثمان غارات جوية استهدفت أوريكيف وروبوتاين ومالا توكماشكا.

وأوضح أنه تم شن 91 ضربة مدفعية على أراض تيميريفكا ونوفودانيليفكا وزاتيششيا وبيلوهريا وبولتافكا وستيبنوهيرسك وكاميانسكي وستيبوف وبياتيخاتكي، وغيرها من البلدات والقرى الواقعة على خط النار، وتم تسجيل اثنين وعشرين بلاغًا عن تدمير المباني السكنية ومرافق البنية التحتية.