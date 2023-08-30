مباحثات أمريكية قطرية لتعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية سبل تعزيز الشراكة الدفاعية بين واشنطن والدوحة.

وأفاد "البنتاجون" ـ في بيان أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأربعاء ـ بأن أوستن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية وجه خلاله الشكر للدوحة على التزامها بالأمن والاستقرار الإقليميين وعلى مواصلة استضافة القوات الأمريكية في قاعدة "العديد "الجوية.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي، وفقا للبيان، على التزام واشنطن بعلاقات ثنائية وطيدة مع الدوحة تقوم على المصالح المشتركة بين البلدين.

وتسعى قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى توسيع قاعدة "العديد" الجوية، وتحويلها إلى قاعدة دائمة في هذه الإمارة الخليجية الصغيرة الغنية.

وتضم قاعدة "العديد"نحو 10 آلاف جندي أمريكي، وتنطلق منها الطائرات التي تقوم بتوجيه ضربات للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة أخرى في دول في المنطقة بينها سوريا والعراق.