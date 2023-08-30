"القيد" يثير إعجاب الجمهور التونسى في ختام مهرجان الوفاء للمسرح العربي

اختتم مهرجان الوفاء للمسرح العربى، فعاليات دورته الرابعة عشر، مساء أمس الثلاثاء، بدار الثقافة بمدينة طبرقة فى تونس، وقد أثار العرض المسرحي المصري "القيد"، إعجاب الجمهور التونسى بطبرقة محققا نجاحا كبيرا خلال مشاركته فى الدورة ال ١٤، وتفاعل الجمهور التونسى مع الرقص بالعصا وموسيقى وتراث صعيد مصر.

والعرض لفرقة أناكوندا المسرحية بقنا، والذي تدور أحداثه حول العادات والتقاليد فى صعيد مصر.

ويشارك في بطولة العمل كل من: عبد الرحيم عطا، وعبد الرحمن عطا، ويوسف محمد، ومدحت محمد، ومحمد فارس، وخالد على، وكارم عطا، وسيف هيثم، ووائل ربيع، من تأليف وإخراج محمد موسى.

وأقيمت فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الوفاء للمسرح العربى، خلال الفترة من ٢٥ حتى ٢٩ أغسطس الجاري، بمشاركة مجموعة من العروض العربية لعدة دول، وهى: "تونس، والجزائر، ومصر، والسودان، وسلطنة عمان".

وقد كرمت إدارة المهرجان الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس المهرجان المسرحى الدولي لشباب الجنوب، في حفل الافتتاح، ضمن مكرمين الدورة الرابعة عشر.

