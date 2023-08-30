الصين تلغي شرط إجراء اختبار كوفيد-19 للمسافرين عبر مضيق تايوان

قالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني تشو فنج ليان إنه لن يُطلب من المسافرين إلى البر الرئيسي الصيني إجراء اختبارات كوفيد-19 ابتداء من اليوم /الأربعاء/.

وأضافت تشو، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن سواء كان المسافرون قادمين بشكل مباشر من منطقة تايوان الصينية أو يعبرون من خلال تايوان، لن يطلب منهم إجراء اختبارات الحمض النووي أو اختبارات الأجسام المضادة لكوفيد-19 قبل الدخول.

