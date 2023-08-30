رئيس وزراء المجر يحذر من أي اعتداء يطال خطوط توريد الغاز الروسي إلى بلاده

حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من أي اعتداء يطال خطوط توريد الغاز الروسي الذي تستخدمه صربيا والمجر.

وقال أوربان ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم/الأربعاء/ إن تكرار ما حدث من تخريب استهدف خطوط السيل الشمالي يعد أمرا غير مقبول، مضيفا أن المجر وصربيا ستعتبران أي تعد على الممر الجنوبي ذريعة للحرب، وسيتم الرد على الفور.

وأضاف أوربان أن بلاده تعتبر تفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي عملا إرهابيا، مشيرا إلى أن غياب رد الفعل الصارم من قبل ألمانيا على الأمر يعد مؤشرا واضحا على ضعف السيادة.

