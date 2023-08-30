بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في تصادم سيارتين بالأقصر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرين، إثر حادث تصادم وقع اليوم الأربعاء، بين سيارة بيجو وأخرى ميكروباص، على طريق الحبيل - طيبة الصحراوي الشرقي شرق مدينة الأقصر.

تلقت مديرية أمن الأقصر، من غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة بيجو مع ميكروباص على طريق الحبيل طيبة الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن وجود ضحايا ومصابين بإصابات متفرقة ما بين جروح وكسور وكدمات ونزيف.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و14 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع كلا من "محمد هيثم محمود إبراهيم" 40 سنة، و"عبد الباسط صبري عبد الباسط علي" 35 سنة، وتم إيداعهما مشرحة مستشفى الأقصر الدولي، تمهيداً لاستخراج التصريح لذويهما باستلام الجثامين.

كما أصيب جراء الحادث 14 مواطن وهم: نان رفعت أيوب 35 سنة - كسر بالفك السفلي وجروح بالوجه والذقن، فارس مينا داود 12 سنة - جرح قطعي بالشفة العليا وكدمات وسحجات، مارجريت بشير بطرس 41 سنة، كدمات وسحجات بالوجه والجسم، عيد جابر الراوي 33 سنة - جرح قطعي بطول 30 سم بفروة الرأس واضطراب الوعي وشبة كسر بالعمود الفقري، إبراهيم محمد محمد سليم 28 سنة - جروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد محمد بدر محمد 19 سنة - اشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، جرجس يعقوب صانع 52 سنة - جروح وكدمات بالجسم والوجه، فلتاؤس جرجس يعقوب 11 سنة - جروح وكدمات بالجسم.

كما أصيب أيضا كل من روماني جرجس يعقوب 15 سنة - اشتباه كسر بالفك السفلي، أحمد محمد محمود 22 سنة - كدمات متفرقة بالجسم، محمود فتحي أحمد 28 سنة - جرح قطعي بالفم، وباليد اليمنى والساق اليمنى، مجهول الهوية 50 سنة - غيبوبة واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليمني والذراع الأيمن، مجهول الهوية - كسر بعظام الوجه والساق اليمنى، ياسر سيد موافي أحمد 35 سنة - جرح قطعي بالوجه واشتباه كسر باليد اليسرى.

وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى الكرنك الدولي، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة الأقصر، لتتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتتولى التحقيقات حيال الحادث.