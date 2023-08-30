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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيطاليا: سنبحث ملف الهجرة مع شمال أفريقيا ونشرك أوروبا به

رئيسة الوزراء الإيطالية
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني
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قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إنها تقوم بزيارات واتصالات دولية لمعالجة قضية الهجرة، مؤكدة أن الطريقة الوحيدة لمواجهة المشكلة بشكل هيكلي هي مناقشتها مع بلدان شمال أفريقيا.
وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن رئيسة الحكومة كررت في مقابلة مع صحيفة (إل صولي 24 أوري) الأربعاء، التركيز على الحاجة إلى “إشراك أوروبا ككل، وهناك تغيير في الوتيرة لأن الاتحاد الأوروبي يناقش اليوم كيفية مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، عبر طرق البحر المتوسط أولًا، ​​ومن ثم كيفية توزيع المهاجرين”، بينما “تم في السنوات الماضية، مناقشة هذا الجزء الأخير فقط”.
 

ايطاليا ملف الهجرة شمال إفريقيا